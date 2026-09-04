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Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 14:51
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Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

Спортно-техническата комисия съобщи, че 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига ще бъдат разменени. Това се налага заради дербито Левски - ЦСКА, което по програма трябваше да се проведе между 30 октомври и 2 ноември. Както е известно, президентските избори в България са на 25 октомври, а евентуалният балотаж - на 1 ноември.

Ето какво пишат от СТК към БФС:

"Предвид постъпило становище от СДВР, съгласно което срещата между ПФК „Левски“ и ПФК „ЦСКА“ не може да бъде проведена в предварително планирания период от 30 октомври до 2 ноември 2026 г., както и отправената препоръка двубоят да бъде насрочен в друг уикенд, СТК към Българския футболен съюз, след съгласуване с БПФЛ, реши:

Срещите от 14-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 30 октомври до 2 ноември 2026 г.

Срещите от 13-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 6 до 8 ноември 2026 г.".

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