Косят тревата и тестват таблата на "Армията"

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Работата по завършването на стадион "Българска армия" наближава своя край. От видео, публикувано в страницата "Червени Армейски Легенди" във "Фейсбук", става видно, че се коси теренът и се изпробват двете информационни табла, които в скоро време трябва да дават актуална информация по време на мачовете на ЦСКА.

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"Строежът на стадион "Българска армия" не спира! Нашият дом, както и самите ние, нямаме търпение отново да бъдем едно голямо семейство на трибуните. Червеното море скоро отново ще залее Борисовата градина, за да покажем коя е най-вярната публика. Където и да сме, за ЦСКА докрай!", написаха от "Червени Армейски Легенди".

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