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"Червени сърца": На обръщайте внимание на гръмогласните, заедно ще направим ЦСКА шампион

  • 4 сеп 2026 | 15:13
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От Сдружение "Червени сърца" излязоха с публикацията на своята страница във "Фейсбук". Публикувани бяха снимки от началото на реконструкцията на стадиона на ЦСКА, като според организацията след две седмици армейците ще могат вече да играят на "Армията".

"Това беше началото. Трудно. А преди него, за да започне всичко изживяхме години в агония и гонене на вятъра. Днес сме на две седмици от първия мач на Армията. Нова. Прекрасна. Най-добрия стадион в България. Не бяха много онези, които се съмняваха, но те бяха гръмогласни.Същото е и днес. Картините отдолу са история, но пак онези гръмогласните се съмняват. Този път в бъдещето на отбора. И ви заклеват, че виждаш ли другите са изградили нещо, а ние едва кретаме. Въпроса ми към всички вас е следния.

До кога ще слушаме и ще вярваме на Тома Неверни? Време е за единство и подкрепа на ЦСКА. Ние всички заедно ще направим ЦСКА отново Шампион на България. Усмихнете се, защото ЦСКА не крета, а расте стабилно и уверено по пътя си, а на онези гръмогласните не им обръщайте внимание. Те пак ще се съмняват. Защото такава е тяхната природа. А ЦСКА е само един и идва времето когато отново ще е отбора за подражание и отбора който ще ражда шампиони. Заради това, заредете се с вяра и подкрепяйте отбора на вашите червени сърца. ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ЦСКА!", написаха от "Червени сърца".

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