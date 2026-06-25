Пиер Гасли получи трофея си за дискусионния подиум в Монако

Пиер Гасли разкри чрез пост в социалните мрежи, че е получил трофея за третото място в надпреварата за Гран При на Монако, който първоначално беше връчен на Исак Хаджар от Ред Бул.

Припомняме, че пилотът на Алпин пресече финалната линия в Княжеството на третата позиция, но заради две 5-секундни наказания беше класиран седми. Впоследствие от Алпин успяха успешно да обжалват тези две санкции и съответно те бяха анулирани, което върна Гасли на третото място.

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От Ред Бул изразиха своето намерение да протестират срещу това решение и първоначално не искаха да връчат трофея на Гасли. В крайна сметка нещата са се променили и пилотът на Алпин е получи трофея си.

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