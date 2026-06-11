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Формула 1 призна за огромен гаф по време на Гран При на Монако

  • 11 юни 2026 | 17:37
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От Формула 1 признаха, че е имало грешка в измерването на скоростта в алеята пред боксовете по време на Гран При на Монако миналата седмица.

Общо петима пилоти (Люис Хамилтън, Джордж Ръсел, Пиер Гасли, Франко Колапинто, Оскар Пиастри) бяха санкционирани са превишаване на разрешените 60 км/ч в пит-лейна. Гасли, който получи две 5-секундни санкции, и неговият съотборник Колапинто изтърпяха своите наказания след финала, докато другите сториха това или поне опитаха да го направят по време на самата надпревара.

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Веднага след края на състезанието от Алпин поискаха преразглеждане на санкциите на техните пилоти, като изслушването по въпроса се проведе по-рано днес. По време на това изслушване е станало ясно, че още вчера от Формула 1 са признали за грешка в измерването на скоростта в пит-лейна в Монако.

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Във Формула 1 измерването на скоростта в пит-лейна не става чрез конвенционален радар, а чрез изчисляването на средната скорост в отделни сектори от алеята пред боксовете. Заради включването на Кадилак във Формула 1 през сезон 2026 година, тези сектори в Монако бяха променени, заради лекото удължаване на пит-лейна. Всички гореизброени пилоти, обаче, скъсиха леко пит-лейна точно пред гаражите на Кадилак, което доведе до малко по-висока скорост в съответния сектор и наказанията, въпреки че в съответните пилоти в нито един момент не са се движили с повече от разрешените 60 км/ч.

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Снимки: Gettyimages

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