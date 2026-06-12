Успех! Гасли си върна третото място в Монако

Алпин постигна успех с преразглеждането на двете 5-секундни наказания на Пиер Гасли от Гран При на Монте Карло – тимът съобщи, че санкциите са анулирани и французинът си връща третото място в състезанието.
Гасли беше много недоволен от тези наказания в неделя следобед, като обясни, че работи 10 години за такъв резултат и след това го губи несправедливо.
ФИА вече потвърди, че протестът на Алпин е допустим, както и че от ФОМ са допуснали грешка с измерването на дължината на алеята пред боксовете и отчитането на засечената скорост, което доведе до това шестима пилоти да бъдат наказани заради „превишена скорост“ в бокса.
ФИА определи протеста на Алпин срещу наказанията на Гасли за "допустим"
Оказа се, че измерваната дължина на алеята е със 77 сантиметра по-къса, което е дало по-високата средна скорост, често с 0,1 км/ч, довела до поредицата наказания.
Отборите на другите наказани пилоти не са поискали преразглеждане на техните санкции, така че наказанията им не могат да бъдат анулирани.
Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло
След връщането на Гасли на подиума, Исак Хаджар отива 4-и в крайното класиране.
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages