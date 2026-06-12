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Успех! Гасли си върна третото място в Монако

  • 12 юни 2026 | 13:28
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Алпин постигна успех с преразглеждането на двете 5-секундни наказания на Пиер Гасли от Гран При на Монте Карло – тимът съобщи, че санкциите са анулирани и французинът си връща третото място в състезанието.

Гасли беше много недоволен от тези наказания в неделя следобед, като обясни, че работи 10 години за такъв резултат и след това го губи несправедливо.

ФИА вече потвърди, че протестът на Алпин е допустим, както и че от ФОМ са допуснали грешка с измерването на дължината на алеята пред боксовете и отчитането на засечената скорост, което доведе до това шестима пилоти да бъдат наказани заради „превишена скорост“ в бокса.

ФИА определи протеста на Алпин срещу наказанията на Гасли за "допустим"
ФИА определи протеста на Алпин срещу наказанията на Гасли за "допустим"

Оказа се, че измерваната дължина на алеята е със 77 сантиметра по-къса, което е дало по-високата средна скорост, често с 0,1 км/ч, довела до поредицата наказания.

Отборите на другите наказани пилоти не са поискали преразглеждане на техните санкции, така че наказанията им не могат да бъдат анулирани.

Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло
Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло

След връщането на Гасли на подиума, Исак Хаджар отива 4-и в крайното класиране.

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Снимки: Gettyimages

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