Мерцедес се отказа от обжалването на наказанията на Джордж Ръсел от Гран При на Монако

Отборът на Мерцедес обяви, че няма да продължи с обжалването на двете наказания, които бяха наложени на Джордж Ръсел по време на надпреварата за Гран При на Монако на 7 юни.

Британецът първо беше санкциониран с 5 секунди за превишаване на скоростта в бокса, след което беше наказан и с минаване през пит-лейна, тъй като не изтърпя първоначалната си санкция при втория си пит-стоп зад колата на сигурността. Впоследствие обаче се оказа, че първото наказание на британецът е било дадено, защото системата за измерване на скоростта в бокса не е била настроена правилно.

Успех! Гасли си върна третото място в Монако

Това стана ясно по време на разглеждането на жалбата на Алпин срещу двете 5-секунди наказания, които Пиер Гасли получи по същата причина. В крайна сметка те бяха анулирани, защото френският пилот ги изтърпя едва след финала на състезанието, докато при Ръсел, Оскар Пиастри и Люис Хамилтън това не беше възможно, понеже те или ги изтърпяха по време на надпреварата, или поне опитаха да сторят това.

Ред Бул ще обжалва решението на ФИА да върне подиума на Гасли в Монако

Първоначалното от Мерцедес възнамеряваха да обжалват двете санкции на Ръсел, въпреки че в правилника реално няма механизъм за тяхното анулиране. По-рано днес обаче от лагера на Сребърните стрели обявиха, че са оттеглили своя протест.

Вилньов: ФИА ще има големи проблеми заради подиума на Гасли

„Можем да потвърдим, че оттеглихме искането за преразглеждане на наказанията, които Джордж Ръсел получи по време на Гран При на Монако.



„След решението за анулиране на наказанията на Пиер Гасли, за нас беше важно да разгледаме всички възможности, за да адресираме отражението на тези наказания върху резултата на Джордж.



„Имахме ограничен прозорец от време, в който да подадем искане за преразглеждане в хода на уикенда в Барселона и ние го направихме, за да си резервираме правото на претенции.



„Последвалите ни колаборативни дискусии с ФИА и Формула 1 ни показаха ангажираност за преразглеждане на уникалните обстоятелства, които възникнаха по време на Гран При на Монако, за да се адресират факторите, които доведоха до тях.



„С оглед тази ясна ангажираност, ние решихме, че допълнително преразглеждане на ситуацията няма да послужи добра на нашия отбор и на спорта, затова ние оттеглихме нашето искане“, се казва в изявлението на Мерцедес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages