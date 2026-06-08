Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Мерцедес поеха вината за провала на Ръсел в Монако

В Мерцедес поеха вината за провала на Ръсел в Монако

  • 8 юни 2026 | 13:43
  • 509
  • 0

От тима на Мерцедес поеха отговорността за разочароващия резултат на Джордж Ръсел в Гран При на Монако, който получи две наказания и остана далеч от зоната на точките.

Проблемите на Ръсел започнаха, когато той получи наказание от 5 секунди за превишена скорост в бокса, но при спирането на британеца в пита, това наказание не беше изтърпяно. В този случай механиците на Мерцедес не изчакаха 5 секунди без да пипат колата на Ръсел, а веднага се захванаха със смяната на гуми.

Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари
Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари

Заради неизтърпяването на първото наказание, Ръсел беше наказан отново, този път с минаване през алеята пред боксовете, което го дръпна много назад при подновяването на състезанието след червения флаг.

Ръсел: Има проблем със софтуера за ограничаване на скоростта
Ръсел: Има проблем със софтуера за ограничаване на скоростта

“Не съм напълно сигурен каква беше причината за наказанието, както и за много от другите наказания, свързани с нарушенията на скоростта в бокса - обясни шефът на Мерцедес Тото Волф. - Но това, че Джордж не изтърпя това наказание определено е наша грешка, трябва да проверим отново комуникацията и дали наистина сме го очаквали да спре в бокса.

“Аз помня, че му казахме да остане на пистата, но няма значение, ние трябваше да се справим с това, а не го направихме, така че вината за това е наша.”

Тото Волф: Ръсел нямаше увереност в колата в квалификацията
Тото Волф: Ръсел нямаше увереност в колата в квалификацията
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън обеща, че ще преследва Кими Антонели до края на сезона

Люис Хамилтън обеща, че ще преследва Кими Антонели до края на сезона

  • 8 юни 2026 | 10:48
  • 2006
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

  • 8 юни 2026 | 07:39
  • 5320
  • 0
Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло

Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло

  • 7 юни 2026 | 22:04
  • 3759
  • 0
Хаджар засега опази подиума си след разследване на ФИА

Хаджар засега опази подиума си след разследване на ФИА

  • 7 юни 2026 | 21:30
  • 2027
  • 0
Кадилак загуби първата си точка след наказание на Перес

Кадилак загуби първата си точка след наказание на Перес

  • 7 юни 2026 | 21:19
  • 1869
  • 0
Ръсел: Има проблем със софтуера за ограничаване на скоростта

Ръсел: Има проблем със софтуера за ограничаване на скоростта

  • 7 юни 2026 | 19:54
  • 2334
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

  • 8 юни 2026 | 11:28
  • 20664
  • 58
Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 6387
  • 1
Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

  • 8 юни 2026 | 11:06
  • 15450
  • 17
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 13411
  • 15
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 7172
  • 32
Пет впечатляващи факта от триумфа на Зверев

Пет впечатляващи факта от триумфа на Зверев

  • 8 юни 2026 | 10:33
  • 5016
  • 2