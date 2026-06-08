В Мерцедес поеха вината за провала на Ръсел в Монако

От тима на Мерцедес поеха отговорността за разочароващия резултат на Джордж Ръсел в Гран При на Монако, който получи две наказания и остана далеч от зоната на точките.

Проблемите на Ръсел започнаха, когато той получи наказание от 5 секунди за превишена скорост в бокса, но при спирането на британеца в пита, това наказание не беше изтърпяно. В този случай механиците на Мерцедес не изчакаха 5 секунди без да пипат колата на Ръсел, а веднага се захванаха със смяната на гуми.

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Заради неизтърпяването на първото наказание, Ръсел беше наказан отново, този път с минаване през алеята пред боксовете, което го дръпна много назад при подновяването на състезанието след червения флаг.

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“Не съм напълно сигурен каква беше причината за наказанието, както и за много от другите наказания, свързани с нарушенията на скоростта в бокса - обясни шефът на Мерцедес Тото Волф. - Но това, че Джордж не изтърпя това наказание определено е наша грешка, трябва да проверим отново комуникацията и дали наистина сме го очаквали да спре в бокса.

“Аз помня, че му казахме да остане на пистата, но няма значение, ние трябваше да се справим с това, а не го направихме, така че вината за това е наша.”

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Снимки: Gettyimages