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Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди двубоя с ЦСКА 1948 от осмия кръг на efbet Лига. Специалистът е на мнение, че "сините" ще имат труден мач и играчите трябва да дадат всичко от себе си, за до стигнат до положителен резултат.

“Миналия сезон ЦСКА 1948 направиха много добър шампионат и този сезон също започнаха добре. Ще трябва да направим добър мач и да дадем най-доброто от себе си. Вече сме в интензивен цикъл и имаме изиграни 15 мача и някои от тях с голямо физическо усилие. Това води до умора у играчите. Трябва да разграничим ситуациите при контузиите - получени от игрови ситуации и такива от натрупване на натоварване”, започна Веласкес.

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"Ситуацията с Мехди не е сериозна, но няма да може да играе утре. Ще видим как се развива ситуацията с него за Суперкупата. Знаем горе долу колко време ще се възстановява той и Никола Серафимов, но това няма да го разкривам, защото има специалисти, които могат да кажат как ще се процедира. Ще има още такива с натрупването на мачовете и това е нормално. Контузените са толкова, колкото са. Аз съм горд от всички играчи и всеки трябва да е готов да помогне на отбора, когато се наложи".

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"Има регламент за регистриране на играчи за Европа, който трябва да изпълним. Решенията трябва да са с някакъв смисъл. Има различни списъци, където могат да влязат определени футболисти. Трябва да се вземе едно решение на 1 септември преди полунощ и трябва да се вкарат футболисти, които са на 100% здрави. Всички мачове са важни във всички турнири. Ще управляваме минутите на всеки, така че да има най-добро влияние за отбора".

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