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Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
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Слушай на живо: ПФК Левски - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

Централният нападател на Левски Мустафа Сангаре и крилото Радослав Кирилов останаха извън избраниците на треньора Хулио Веласкес за мачовете в основната фаза на Лига Европа. Същата съдба има и камерунският защитник Оливер Камдем. И тримата лекуват контузии.

Петко Христов обяви, че преговаря с Левски
Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

Ето избраниците на Левски за Лига Европа:

Вратари: 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов;

Защитници: 2. Хевертон, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров;

Полузащитници: 8. Марко Груич, 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 22. Мазир Сула, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас

Нападатели: 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо.

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