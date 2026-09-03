Нико Петров: Левски е Терминатор в България

В отложен мач от петия кръг на родния шампионат, изиграл се на стадион „Александър Шаламанов“ в Овча купел, Левски победи Славия с 2:1.

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“Левски е Терминатор! Няма контузии, няма умора, няма програма, няма значение кой е срещу него. Сините просто продължават напред. А Славия беше поредният, който трябваше да се изправи срещу машина, която отказва да спре.2:1 на Овча купел и поредна победа за Левски. Да, белите поведоха. Да, мачът трябваше да се обръща. Но усещането беше едно - че Левски контролира случващото се и просто чака момента да натисне спусъка. И той дойде.В предишния ми анализ казах, че Левски е качил Спартак Варна на виенско колело. Е, срещу Славия сините си играеха на пиян морков", сподели анализаторът!

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"Мубарик, Сержиньо и Митков бяха проводниците на тази популярна игра - топката се движи, противникът тича. Тича, тича и пак не я пипа. Левски разиграваше, сменяше флангове, намираше свободния човек и караше белите да изглеждат така, сякаш гонят сянката си.И тук е голямата разлика.Докато едни отбори броят колко мача са изиграли, колко са уморени и кой липсва, Левски просто излиза и играе. Контузии? Има. Натоварване? Огромно. Програмата? Безмилостна. Но "сините" продължават да диктуват темпото в България".

И това вече не е случайност.Левски може да не печели всеки мач с три или четири гола, но доминира. А когато един отбор доминира дори когато е притиснат от умора, контузии и тежка програма, това говори за манталитет.

"Левски е Терминатор! И най-страшното за съперниците е, че машината още не е спряла.” Това беше мнението за мача на анализатора Нико Петров.

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