Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

Националът Петко Христов призна, че преминаване в Левски е възможно. "Да, имаше контакт с Левски преди. Но още сме в процес на договаряне. Нещата в Специя не са много лесни за мен, а имам договор за още две години. Те искат да ме продадат или дадат под наем. В Италия затвори трансферния прозорец, така че аз не мога да премина тук в друг клуб. Сега се надявам да заиграя в чужбина. Все още може да се правят трансфери и в Полша, Гърция, Русия. В момента агентите ми работят и по тези държави.

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Понякога не всичко зависи от мен, а от договаряне между клубове, агенти и така нататък“, заяви Пецата пред "Тема Спорт". "Дали има вариант за закупуване от Левски, а не за наем? Наистина не знам, това е на ниво агенти и ръководства. Ситуацията е динамична и деликатна, всеки ден се мени. Нека видим как ще се развият преговорите. Тези дни ще е ясно. Но Левски не е затворена страница – имаше разговори, сега отново има преговори", завърши 27-годишният защитник.

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