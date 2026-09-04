Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

Петко Христов обяви, че преговаря с Левски

  • 4 сеп 2026 | 09:28
  • 8273
  • 14

Националът Петко Христов призна, че преминаване в Левски е възможно. "Да, имаше контакт с Левски преди. Но още сме в процес на договаряне. Нещата в Специя не са много лесни за мен, а имам договор за още две години. Те искат да ме продадат или дадат под наем. В Италия затвори трансферния прозорец, така че аз не мога да премина тук в друг клуб. Сега се надявам да заиграя в чужбина. Все още може да се правят трансфери и в Полша, Гърция, Русия. В момента агентите ми работят и по тези държави.

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"
От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

Понякога не всичко зависи от мен, а от договаряне между клубове, агенти и така нататък“, заяви Пецата пред "Тема  Спорт". "Дали има вариант за закупуване от Левски, а не за наем? Наистина не знам, това е на ниво агенти и ръководства. Ситуацията е динамична и деликатна, всеки ден се мени. Нека видим как ще се развият преговорите. Тези дни ще е ясно. Но Левски не е затворена страница – имаше разговори, сега отново има преговори", завърши 27-годишният защитник.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Веселин Василев за мача в Исперих

Веселин Василев за мача в Исперих

  • 4 сеп 2026 | 09:10
  • 556
  • 0
Димитър Трендафилов: Лесни мачове няма

Димитър Трендафилов: Лесни мачове няма

  • 4 сеп 2026 | 09:07
  • 513
  • 0
Симеон Митев: Ще е битка

Симеон Митев: Ще е битка

  • 4 сеп 2026 | 09:05
  • 433
  • 0
Иван Станчев: Такива мачове са опасни

Иван Станчев: Такива мачове са опасни

  • 4 сеп 2026 | 09:03
  • 407
  • 0
Добромир Дафинов: Искаме точките

Добромир Дафинов: Искаме точките

  • 4 сеп 2026 | 09:01
  • 378
  • 0
Илиян Станчев: Какво ще направим ние

Илиян Станчев: Какво ще направим ние

  • 4 сеп 2026 | 09:00
  • 321
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 6133
  • 10
ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

  • 4 сеп 2026 | 10:06
  • 3855
  • 5
Септември и Ботев (Враца) откриват новия кръг с любопитен двубой

Септември и Ботев (Враца) откриват новия кръг с любопитен двубой

  • 4 сеп 2026 | 10:32
  • 472
  • 0
Арда гони пета поредна победа, а Ботев (Пд) ще иска да прекъсне негативната си серия

Арда гони пета поредна победа, а Ботев (Пд) ще иска да прекъсне негативната си серия

  • 4 сеп 2026 | 10:24
  • 445
  • 0
Пети ден на US Open: Зверев оцеля във втори пореден петсетов трилър

Пети ден на US Open: Зверев оцеля във втори пореден петсетов трилър

  • 4 сеп 2026 | 07:45
  • 13140
  • 1