Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Днес Левски излезе с уточнение, че никога не са водени преговори за промяна на името на стадион “Георги Аспарухов”, тъй като то е защитено от устава на клуба и не може да бъде заменяно. “Сините” цитират член 6в.

Sportal.bg реши да провери какво точно гласи той и как стоят нещата с други два символа - емблемата и цветовете на екипите.

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

Член 6в от Устава, който защитава името на стадиона, гласи: “Наименованието на клубния стадион е “Стадион Георги Аспарухов”. Към наименованието може да бъде прибавяно име на спонсор на клуба по решение на Управителния съвет на дружеството, което решение се одобрява от Надзорня съвет.”

Член 6а, касаещ емблемата, гласи: (1) Емблемата на клуба е стилизирано изписана буква “Л” в бял, син или златист цвят. Клубната емблема може да включва наименованието “ЛЕВСКИ”, “Ф.К. ЛЕВСКИ”, ЛЕВСКИ СОФИЯ”, година на основаването или комбинация от тях. Към клубната емблема могат да се добавят елементи единствено ако те не променят съществено цялостния ѝ изглед и не уронват престижа и доброто име на дружеството.

(2) Решението за конкретната визия на клубната емблема за всеки спортно-състезателен сезон се взима от Управителния съвет на дружеството, което решение се одобрява от Надзорния съвет.

(3) Клубната емблема или стилизирано изписана буква “Л”, одобрена по реда на ал.2, присъства на официалнте екипи на всички представителни отбори на дружеството, както и върху официалната документация и кореспонденция на дружеството, до одобряването на нова визия по реда на ал.2.

Член 6б (екипите): (1) Основният клубен цвят на дружеството е син.

(2) Официалните екпи на всички представителни отбори на дружеството са задължително изпълнени преобладаващо в основния клубен цвят. В случай че даден представителен отбор следва да има повече от един официален екип в различни цветове, то задължително първият екип на съответния отбор е изпълнен преобладаващо в основния клубен цвят.

Припомняме, че на 14 септември 2026 г. Левски ще трябва да приеме нов устав, тъй като минава от двустепенно към едностепенно управление, но от изявлението на клуба става ясно, че точката, касаеща символите, няма да бъде пипана.

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