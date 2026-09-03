Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 4996
  • 11
Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Днес Левски излезе с уточнение, че никога не са водени преговори за промяна на името на стадион “Георги Аспарухов”, тъй като то е защитено от устава на клуба и не може да бъде заменяно. “Сините” цитират член 6в.

Sportal.bg реши да провери какво точно гласи той и как стоят нещата с други два символа - емблемата и цветовете на екипите.

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"
От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

Член 6в от Устава, който защитава името на стадиона, гласи: “Наименованието на клубния стадион е “Стадион Георги Аспарухов”. Към наименованието може да бъде прибавяно име на спонсор на клуба по решение на Управителния съвет на дружеството, което решение се одобрява от Надзорня съвет.”

Член 6а, касаещ емблемата, гласи: (1) Емблемата на клуба е стилизирано изписана буква “Л” в бял, син или златист цвят. Клубната емблема може да включва наименованието “ЛЕВСКИ”, “Ф.К. ЛЕВСКИ”, ЛЕВСКИ СОФИЯ”, година на основаването или комбинация от тях. Към клубната емблема могат да се добавят елементи единствено ако те не променят съществено цялостния ѝ изглед и не уронват престижа и доброто име на дружеството.

(2) Решението за конкретната визия на клубната емблема за всеки спортно-състезателен сезон се взима от Управителния съвет на дружеството, което решение се одобрява от Надзорния съвет.

(3) Клубната емблема или стилизирано изписана буква “Л”, одобрена по реда на ал.2, присъства на официалнте екипи на всички представителни отбори на дружеството, както и върху официалната документация и кореспонденция на дружеството, до одобряването на нова визия по реда на ал.2.

Член 6б (екипите): (1) Основният клубен цвят на дружеството е син.

(2) Официалните екпи на всички представителни отбори на дружеството са задължително изпълнени преобладаващо в основния клубен цвят. В случай че даден представителен отбор следва да има повече от един официален екип в различни цветове, то задължително първият екип на съответния отбор е изпълнен преобладаващо в основния клубен цвят.

Припомняме, че на 14 септември 2026 г. Левски ще трябва да приеме нов устав, тъй като минава от двустепенно към едностепенно управление, но от изявлението на клуба става ясно, че точката, касаеща символите, няма да бъде пипана.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември продължава с убедителните резултати

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември продължава с убедителните резултати

  • 3 сеп 2026 | 10:36
  • 445
  • 0
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – ЦСКА и Левски продължават без грешка в групата

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – ЦСКА и Левски продължават без грешка в групата

  • 3 сеп 2026 | 10:15
  • 457
  • 0
Берое има нов старши треньор

Берое има нов старши треньор

  • 3 сеп 2026 | 10:10
  • 5419
  • 9
Пламен Крумов: Определено показахме характер в труден момент

Пламен Крумов: Определено показахме характер в труден момент

  • 3 сеп 2026 | 10:09
  • 939
  • 0
Добри новини в лагера на "моряците"

Добри новини в лагера на "моряците"

  • 3 сеп 2026 | 10:04
  • 849
  • 0
Тунчев ще разчита на национал срещу Ботев (Пд)

Тунчев ще разчита на национал срещу Ботев (Пд)

  • 3 сеп 2026 | 09:59
  • 1269
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 17061
  • 46
Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

  • 3 сеп 2026 | 12:56
  • 7030
  • 0
Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

  • 3 сеп 2026 | 10:20
  • 13240
  • 10
Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 5450
  • 3
Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

  • 3 сеп 2026 | 09:15
  • 16941
  • 12