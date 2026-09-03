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  3. Веласкес говори утре за мача с ЦСКА 1948, последната тренировка ще е закрита

Веласкес говори утре за мача с ЦСКА 1948, последната тренировка ще е закрита

  • 3 сеп 2026 | 16:04
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Веласкес говори утре за мача с ЦСКА 1948, последната тренировка ще е закрита

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 8-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948.

Брифингът ще се проведе в 15:00 часа в петък, 4 септември в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката в петък, 4 септември започва в 11:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Двубоят с „ЦСКА 1948“ е в събота, 5 септември от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

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