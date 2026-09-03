ФИА предупреди за опасна жега този уикенд на "Монца"

Шестата гореща вълна в Италия през задушното лято на 2026 се очаква да повлияе на провеждането на Гран при на Италия във Формула 1 този уикенд.

ФИА вече обяви опасност от горещини за предстоящото състезание на "Монца", което принуждава пилотите или да носят охлаждащи жилетки, или да добавят баласт към своите болиди.

Lightning McQueen has struck at the Italian Grand Prix! ⚡️



The seven-time Piston Cup champion is making a special appearance this race weekend to celebrate the Cars 20th anniversary



Plus, Disney and Formula 1 are celebrating with a special Mercedes-AMG Safety Car livery… pic.twitter.com/TS3dM9nEPG — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

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Температурите в цяла Италия отново се покачиха през последните дни, като шестата гореща вълна за лятото ще засегне страната през следващата седмица.

Регионът около Милано и Монца се подготвя за температури над 35°C, което задейства протокола на ФИА за екстремни горещини.

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„В съответствие с член В1.5.10 от правилника на ФИА за Ф1, след получаване на прогноза от официалната метеорологична служба, предвиждаща, че топлинният индекс ще бъде по-голям от 31,0°C по време на състезанието, се обявява опасност от горещини“, се посочва в изявление на ФИА.

С обявяването на официална опасност от горещини, ръководството на състезанието въвежда допълнителни процедури за охлаждане на пилотите. Сега те ще имат избор между носенето на охлаждаща жилетка или добавянето на съответния баласт от 0,5 кг към автомобилите им.

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ФИА отдавна планираше да направи охлаждащите жилетки задължителни за пилотите, но след съпротива от тяхна страна относно комфорта и ефективността им, устройството остава незадължително.

Според официалната метеорологична служба на ФИА се очаква температурите безпроблемно да надхвърлят прага от 31°C през петък, събота и неделя. По време на втората свободна тренировка в петък се очаква температурите да достигнат 36°C, а за квалификацията в събота се прогнозират 35°C.

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Очаква се стартът на Гран при в неделя в 15:00 ч. местно време да се проведе при температура на въздуха от 33°C.

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Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages