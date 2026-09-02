Ферари потвърди въвеждането на обновения си двигател на "Монца"

Ферари ще представи второто си подобрение по задвижващата система във Формула 1 по време на предстоящата Гран При на Италия този уикенд, което е разрешено съгласно системата за Допълнителни възможности за развитие и подобрения (ADUO).

Celebrating a lasting legacy ❤️



Cover art by Andrea Rubele ➡️ https://t.co/Hk1GCt4qpZ pic.twitter.com/biWSUOMbGz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 2, 2026

Тази година Формула 1 въведе системата ADUO, която предоставя на производителите допълнителни шансове да подобрят двигателите си, ако изостават в представянето. Резултатите се оценяват на всяко тримесечие от сезона. Ред Бул беше спорно определен като еталон във Формула 1, а тъй като се смята, че Ферари изостава с над 4% по отношение на мощността, италианският производител получи право на два „жетона“ за подобрения.

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След като представи първата си подобрена спецификация в Австрия, Ферари сега потвърди, че ще използва най-новата версия на двигателя си за домашното състезание на „Монца“. Скудерията ще внесе и актуализации по задното си крило, съобразени с пистата, изискваща ниско аеродинамично притискане.

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„Представяме обновена задвижваща система като част от възможностите за развитие, налични по линия на ADUO. Това е стъпка в правилната посока и както знаем, тази година всичко се свежда до минимални предимства.



„Монца“ е взискателна писта, а разликите в колоната са изключително малки. Нашият приоритет ще бъде да изпълним всеки аспект от уикенда възможно най-добре, започвайки още от петък.



„Искаме да почерпим допълнителна мотивация от страстта на нашата публика и да подарим на нашите тифози един силен уикенд“, заяви шефът на отбора Фред Васьор.

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Смята се, че подобрението ще добави 15 конски сили към двигателя на Ферари, което ще намали наполовина дефицита спрямо задвижващата система на Мерцедес. Именно тя се счита за най-силния цялостен пакет, въпреки резултатите от ADUO. Това е фактор, който спъва Ферари от началото на сезона, като се има предвид, че шасито им е наравно, ако не и по-добро, от това на лидера в шампионата Мерцедес, който води пред Скудерията с 87 точки.

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Снимки: Gettyimages