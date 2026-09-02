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Ферари потвърди въвеждането на обновения си двигател на "Монца"

  • 2 сеп 2026 | 16:31
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Ферари ще представи второто си подобрение по задвижващата система във Формула 1 по време на предстоящата Гран При на Италия този уикенд, което е разрешено съгласно системата за Допълнителни възможности за развитие и подобрения (ADUO).

Тази година Формула 1 въведе системата ADUO, която предоставя на производителите допълнителни шансове да подобрят двигателите си, ако изостават в представянето. Резултатите се оценяват на всяко тримесечие от сезона. Ред Бул беше спорно определен като еталон във Формула 1, а тъй като се смята, че Ферари изостава с над 4% по отношение на мощността, италианският производител получи право на два „жетона“ за подобрения.

ФИА обяви кой производител на колко подобрения има право
ФИА обяви кой производител на колко подобрения има право

След като представи първата си подобрена спецификация в Австрия, Ферари сега потвърди, че ще използва най-новата версия на двигателя си за домашното състезание на „Монца“. Скудерията ще внесе и актуализации по задното си крило, съобразени с пистата, изискваща ниско аеродинамично притискане.

Ферари показа шумахерските си цветове за Гран При на Италия
Ферари показа шумахерските си цветове за Гран При на Италия

„Представяме обновена задвижваща система като част от възможностите за развитие, налични по линия на ADUO. Това е стъпка в правилната посока и както знаем, тази година всичко се свежда до минимални предимства.

„Монца“ е взискателна писта, а разликите в колоната са изключително малки. Нашият приоритет ще бъде да изпълним всеки аспект от уикенда възможно най-добре, започвайки още от петък.

„Искаме да почерпим допълнителна мотивация от страстта на нашата публика и да подарим на нашите тифози един силен уикенд“, заяви шефът на отбора Фред Васьор.

Ферари ще продължи с подобренията до края на сезона, ето как това е възможно
Ферари ще продължи с подобренията до края на сезона, ето как това е възможно

Смята се, че подобрението ще добави 15 конски сили към двигателя на Ферари, което ще намали наполовина дефицита спрямо задвижващата система на Мерцедес. Именно тя се счита за най-силния цялостен пакет, въпреки резултатите от ADUO. Това е фактор, който спъва Ферари от началото на сезона, като се има предвид, че шасито им е наравно, ако не и по-добро, от това на лидера в шампионата Мерцедес, който води пред Скудерията с 87 точки.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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