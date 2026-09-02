Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Японец сменя Верстапен за първата тренировка на "Монца"

Японец сменя Верстапен за първата тренировка на "Монца"

  • 2 сеп 2026 | 17:35
  • 1187
  • 0

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен ще пропусне първата свободна тренировка преди Гран При на Италия, в която той ще бъде заменен от Аюму Иваса.

За японеца това ще бъде общо трето участие в петъчна тренировка през 2026 година и второ с Ред Бул. По-рано той замени Исак Хаджар за първите 60 минути за подготовка в Барселона, а две седмици по-късно кара и за Рейсинг Булс в Австрия, където седна в колата на Лиам Лоусън.

Официално: Исак Хаджар пропуска и Гран При на Италия
Официално: Исак Хаджар пропуска и Гран При на Италия

Може да се каже, че участието на Иваса на „Монца“ идва за сметка на едно потенциално участие на Никола Цолов в петъчна тренировка през 2026 година. Както е известно Българския лъв проведе своя първи тест с болид от Формула 1 на „Имола“ през миналата седмица и вече може да получи необходимия суперлиценз, който да му позволи да участва в петъчни тренировки във Формула 1.

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

По правилник всеки отбор трябва да използва млад и неопитен пилот (такъв с по-малко от три старта) в поне четири тренировки в хода на сезона (по две с всяка от колите си). В случая на Рейсинг Булс, Арвид Линдблад сам изпълни въпросните тренировки за своята кола още в началото на сезона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Рекорд на Макс Верстапен изглежда непоклатим въпреки възхода на Ландо Норис

Рекорд на Макс Верстапен изглежда непоклатим въпреки възхода на Ландо Норис

  • 2 сеп 2026 | 16:50
  • 819
  • 0
Ферари потвърди въвеждането на обновения си двигател на "Монца"

Ферари потвърди въвеждането на обновения си двигател на "Монца"

  • 2 сеп 2026 | 16:31
  • 2484
  • 0
MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

  • 2 сеп 2026 | 15:28
  • 336
  • 0
Хелмут Марко разкри "решаващия фактор" зад новия договор на Макс Верстапен

Хелмут Марко разкри "решаващия фактор" зад новия договор на Макс Верстапен

  • 2 сеп 2026 | 15:19
  • 947
  • 0
Развойната стратегия на Мерцедес притеснява Джордж Ръсел

Развойната стратегия на Мерцедес притеснява Джордж Ръсел

  • 2 сеп 2026 | 15:03
  • 1489
  • 0
Водещи пилоти от Формула 3 се изказаха изключително позитивно за пистата в Мадрид

Водещи пилоти от Формула 3 се изказаха изключително позитивно за пистата в Мадрид

  • 2 сеп 2026 | 14:45
  • 783
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

  • 2 сеп 2026 | 17:35
  • 15392
  • 6
Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 14056
  • 73
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 10897
  • 1
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 13552
  • 24
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 9397
  • 27
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 24142
  • 135