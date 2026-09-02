Японец сменя Верстапен за първата тренировка на "Монца"

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен ще пропусне първата свободна тренировка преди Гран При на Италия, в която той ще бъде заменен от Аюму Иваса.

Ready for Monza 🙌



Ayumu will drive Max's car during FP1, as part of the rookie driver programme 💙#F1 || #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/VQOfZ33riX — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 2, 2026

За японеца това ще бъде общо трето участие в петъчна тренировка през 2026 година и второ с Ред Бул. По-рано той замени Исак Хаджар за първите 60 минути за подготовка в Барселона, а две седмици по-късно кара и за Рейсинг Булс в Австрия, където седна в колата на Лиам Лоусън.

Официално: Исак Хаджар пропуска и Гран При на Италия

Може да се каже, че участието на Иваса на „Монца“ идва за сметка на едно потенциално участие на Никола Цолов в петъчна тренировка през 2026 година. Както е известно Българския лъв проведе своя първи тест с болид от Формула 1 на „Имола“ през миналата седмица и вече може да получи необходимия суперлиценз, който да му позволи да участва в петъчни тренировки във Формула 1.

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

По правилник всеки отбор трябва да използва млад и неопитен пилот (такъв с по-малко от три старта) в поне четири тренировки в хода на сезона (по две с всяка от колите си). В случая на Рейсинг Булс, Арвид Линдблад сам изпълни въпросните тренировки за своята кола още в началото на сезона.

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Снимки: Gettyimages