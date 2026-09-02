Японец сменя Верстапен за първата тренировка на "Монца"

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен ще пропусне първата свободна тренировка преди Гран При на Италия, в която той ще бъде заменен от Аюму Иваса.
За японеца това ще бъде общо трето участие в петъчна тренировка през 2026 година и второ с Ред Бул. По-рано той замени Исак Хаджар за първите 60 минути за подготовка в Барселона, а две седмици по-късно кара и за Рейсинг Булс в Австрия, където седна в колата на Лиам Лоусън.
Официално: Исак Хаджар пропуска и Гран При на Италия
Може да се каже, че участието на Иваса на „Монца“ идва за сметка на едно потенциално участие на Никола Цолов в петъчна тренировка през 2026 година. Както е известно Българския лъв проведе своя първи тест с болид от Формула 1 на „Имола“ през миналата седмица и вече може да получи необходимия суперлиценз, който да му позволи да участва в петъчни тренировки във Формула 1.
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1
По правилник всеки отбор трябва да използва млад и неопитен пилот (такъв с по-малко от три старта) в поне четири тренировки в хода на сезона (по две с всяка от колите си). В случая на Рейсинг Булс, Арвид Линдблад сам изпълни въпросните тренировки за своята кола още в началото на сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages