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Гран При на Италия поставя началото на най-натоварения период в историята на Формула 1

  • 2 сеп 2026 | 13:22
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По програма до края на сезона във Формула 1 остават общо 11 кръга, а първият от тях ще се проведе на легендарната „Монца“ този уикенд.

Така Гран При на Италия ще постави началото на най-натоварения период за отборите и пилотите в цялата история на Формула 1, датираща от 1950 година. Бърз поглед върху календара показва, че оставащите 11 кръга ще бъдат събрани в едва 14 седмици, като шампионатът трябва да завърши на 6 декември в Абу Даби.

Състезанието на „Монца“ ще бъде последвано веднага от дебютното издание на Гран При на Испания на новата писта в Мадрид. След старта в испанската столица ще има едноседмична пауза, която ще бъде последване от три серии от по три поредни старта, разделяни от една седмица помежду им. Първата такава серия ще включва състезанията в Азербайджан, което ще бъде съботно, Малайзия и Сингапур, след което ще се проведат стартовете в САЩ, Мексико и Бразилия, а сезонът отново трябва да завърши с надпреварите в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

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Справката показва, че дори и през ковидния сезон 2020, когато всички 17 кръга се проведоха в рамките на едва 24 седмици. Тогава най-натоварени бяха първите 13 седмици, в които имаше 10 състезания, но имаше и две писти („Ред Бул Ринг“ и „Силвърстоун“), които приеха по два поредни уикенд, което малко или много намали натоварването върху екипите, а сега това няма да е така, тъй като всеки кръг ще е на различно трасе, а цели девет ще включват далечни пътувания извън Европа.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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