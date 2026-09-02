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Фернандо Алонсо се подигра на "полумъртвите" си съперници в защита на възрастта си

  • 2 сеп 2026 | 18:42
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Фернандо Алонсо отправи сериозна защита на възрастта си, докато обмисля оттеглянето си от Формула 1, и представи доказателства в своя полза. Испанският пилот посочи събитията след Гран При на Катар през 2023 година и „полумъртвите“ си съперници във Формула 1 като аргумент в защита на своята възраст.

Алонсо навърши 45 години през юли и ако реши да остане за 24-ти сезон във Формула 1 през 2027, ще навърши 46 по време на кампанията. Последният 46-годишен пилот, състезавал се във Формула 1, е Морис Трентинян по време на Гран При на Италия през 1964.

На "Зандвоорт" Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали от над 50 години
На "Зандвоорт" Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали от над 50 години

Люис Хамилтън е друг пилот, който се състезава в средата на 40-те си години, като старият съперник на Алонсо в момента е на 41. Михаел Шумахер и Кими Райконен са единствените други пилоти, които се състезаваха след 40-годишна възраст през 21-ви век.

Дженсън Бътън сравни Фернандо Алонсо с Михаел Шумахер
Дженсън Бътън сравни Фернандо Алонсо с Михаел Шумахер

Запитан дали по-лесните за управление болиди удължават кариерите на пилотите, Алонсо посочи Гран При на Катар през 2023. Тогава той беше на 42 години, но се справи отлично с бруталните условия, при които жегата накара Естебан Окон да повърне в каската си, Ланс Строл да загуби съзнание зад волана, а Логан Сарджънт да се оттегли заради топлинен удар.

Повръщане в каската и припадъци по време и след състезанието белязаха Гран При на Катар
Повръщане в каската и припадъци по време и след състезанието белязаха Гран При на Катар

„Това е така, защото сте спортен журналист и това е нормалната тенденция“, започна Алонсо, когато медиите го попитаха дали по-лесните за управление болиди удължават кариерите на него и Хамилтън, който ще навърши 42 преди началото на 2027 година.

„Има определена възраст, в която си на върха си, и тогава трябва да се представяш добре, но това не е футбол, не е лека атлетика, не е НБА. Когато се състезавахме в Катар през 2023, всички бяха полумъртви в закрития парк пред мен, а аз бях добре. Давах интервюта в зоната за телевизии, така че това е съвсем различно нещо.

„Има някой, който използва 100% от умствения си капацитет и физическите си способности, за да управлява колата, а може би Макс Верстапен използва 10%, защото е на друго ниво, така че зависи. Възрастта не е проблем. Всичко е до мотивация, забавление, какво остава да се постигне. Има пилоти, които никога не са били на подиума, пилоти, които никога не са печелили състезание, пилоти, които мечтаят един ден да станат шампиони.

„Очевидно и аз имам тези цели и този апетит, но имам и по-големи амбиции. Взех си творческите отпуски [през 2019 и 2020], за да стана по-завършен пилот и да науча различни неща, не само специфични за Формула 1“, добави двукратният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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