Фернандо Алонсо се подигра на "полумъртвите" си съперници в защита на възрастта си

Фернандо Алонсо отправи сериозна защита на възрастта си, докато обмисля оттеглянето си от Формула 1, и представи доказателства в своя полза. Испанският пилот посочи събитията след Гран При на Катар през 2023 година и „полумъртвите“ си съперници във Формула 1 като аргумент в защита на своята възраст.

Алонсо навърши 45 години през юли и ако реши да остане за 24-ти сезон във Формула 1 през 2027, ще навърши 46 по време на кампанията. Последният 46-годишен пилот, състезавал се във Формула 1, е Морис Трентинян по време на Гран При на Италия през 1964.

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Люис Хамилтън е друг пилот, който се състезава в средата на 40-те си години, като старият съперник на Алонсо в момента е на 41. Михаел Шумахер и Кими Райконен са единствените други пилоти, които се състезаваха след 40-годишна възраст през 21-ви век.

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Запитан дали по-лесните за управление болиди удължават кариерите на пилотите, Алонсо посочи Гран При на Катар през 2023. Тогава той беше на 42 години, но се справи отлично с бруталните условия, при които жегата накара Естебан Окон да повърне в каската си, Ланс Строл да загуби съзнание зад волана, а Логан Сарджънт да се оттегли заради топлинен удар.

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„Това е така, защото сте спортен журналист и това е нормалната тенденция“, започна Алонсо, когато медиите го попитаха дали по-лесните за управление болиди удължават кариерите на него и Хамилтън, който ще навърши 42 преди началото на 2027 година.



„Има определена възраст, в която си на върха си, и тогава трябва да се представяш добре, но това не е футбол, не е лека атлетика, не е НБА. Когато се състезавахме в Катар през 2023, всички бяха полумъртви в закрития парк пред мен, а аз бях добре. Давах интервюта в зоната за телевизии, така че това е съвсем различно нещо.



„Има някой, който използва 100% от умствения си капацитет и физическите си способности, за да управлява колата, а може би Макс Верстапен използва 10%, защото е на друго ниво, така че зависи. Възрастта не е проблем. Всичко е до мотивация, забавление, какво остава да се постигне. Има пилоти, които никога не са били на подиума, пилоти, които никога не са печелили състезание, пилоти, които мечтаят един ден да станат шампиони.



„Очевидно и аз имам тези цели и този апетит, но имам и по-големи амбиции. Взех си творческите отпуски [през 2019 и 2020], за да стана по-завършен пилот и да науча различни неща, не само специфични за Формула 1“, добави двукратният шампион.

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Снимки: Gettyimages