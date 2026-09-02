Официално: Исак Хаджар пропуска и Гран При на Италия

Отборът на Ред Бул потвърди официално, че Исак Хаджар ще пропусне и надпреварата за Гран При на Италия този уикенд, докато продължава да се възстановява от контузия на лявата китка.

Френският състезател на Биковете получи травмата си по време на лятната пауза и вече пропусна Гран При на Нидерландия. Надеждите на Ред Бул бяха той да се възстанови достатъчно, за да стартира на „Монца“ тази седмица, но състоянието на Хаджар не му позволява да участва в Храма на скоростта и така той ще пропусне втори пореден уикенд.

Ahead of the weekend in Monza, an update from the Team 💙



Keep pushing, Isack 🤝#F1 || #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/fWKRAPGcis — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 2, 2026

Французинът отново ще бъде заменен от титулярния състезател на Рейсинг Булс Лиам Лоусън, който ще партнира на Макс Верстапен. Новозеландецът се представи прилично при завръщането си в големия отбор на Биковете, финиширайки седми в състезанието на „Зандвоорт“ преди две седмици.

Yuki will drive for the team at the #ItalianGP this weekend 🇮🇹#F1 #VCARB pic.twitter.com/2ciKfG6k1b — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) September 2, 2026

На мястото на Лоусън в Рейсинг Булс и тази седмица ще кара Юки Цунода, който през тази година е резерва в Ред Бул, след като загуби титулярното си място в края на сезон 2025. На „Зандвоорт“ японецът остана в подножието на точките, финиширайки 11-ти, на само няколко секунди зад бившия си съотборник Пиер Гасли. Той също така успя да победи титулярни пилот на Рейсинг Булс през настоящата кампания Арвид Линдблад, който пресече финалната линия в Нидерландия на 12-то място.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages