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  3. Безпаричие в Марица: Клубът отива да играе на изкуствен терен

Безпаричие в Марица: Клубът отива да играе на изкуствен терен

  • 2 сеп 2026 | 14:10
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Безпаричие в Марица: Клубът отива да играе на изкуствен терен

Двубоят между Марица (Пловдив) и Гигант (Съединение) от 5 кръг на първенство в Трета лига - Югоизточна група ще се проведе на изкуствения терен до Английската гимназия, поради невъзможност на клуба да подготви терена на стадион "Марица" и да осигури нормални условия за провеждане на срещата.

Клубът изказва благодарности към ФК Костиево, от където осигуриха техника за подготвяне на терена на стадион Марица за предходните две домакински срещи!

Най-вероятната причина за преместването на мача е липсата на средства.

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