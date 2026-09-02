Безпаричие в Марица: Клубът отива да играе на изкуствен терен

Двубоят между Марица (Пловдив) и Гигант (Съединение) от 5 кръг на първенство в Трета лига - Югоизточна група ще се проведе на изкуствения терен до Английската гимназия, поради невъзможност на клуба да подготви терена на стадион "Марица" и да осигури нормални условия за провеждане на срещата.
Клубът изказва благодарности към ФК Костиево, от където осигуриха техника за подготвяне на терена на стадион Марица за предходните две домакински срещи!
Най-вероятната причина за преместването на мача е липсата на средства.