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Марица (Пд) скочи на съдиите след гол-фантом

  • 20 авг 2026 | 15:30
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Марица (Пд) скочи на съдиите след гол-фантом

Ръководството на Марица (Пловдив) показа пред обществеността бруталния гаф на съдийската бригада по време на мача срещу Ямбол. Жълто-сините загубиха гостуването си с 0:3, но първият гол породи съмнения.

Главен рефер на въпросния двубой бе Димо Димов от Сливен, а негови асистенти - Станимир Трифонов от Сливен и Димо Стоянов от Бургас. Прави впечатление, че четвъртият съдия в мача е Яни Дончев, който е от Ямбол (отборът домакин).

"Вижте гола-фантом (за 1:0) от мача Ямбол - Марица. На видеото се вижда, че топката не само не преминава голлинията, тя пада пред нея. Не е редно с подобни несериозни отсъждания, които пряко влияят на резултата, да се “смачква" труда на един толкова млад състав".

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