ПФК Марица: Сезонът ще е много труден, отборът ни е изключително млад и без опит

Отборът на Марица (Пловдив) е домакин на ОФК Хасково в среща от 3-ия кръг на първенството в Трета лига - Югоизточна група. Двубоят е в събота (22 август) от 18:00 часа, на стадион “Марица".

В състава на жълто-сините няма наказани футболисти, а в този на Хасково е наказан Дамян Чаушев. Входът за мача е с билет от 5 евро, а пенсионери и деца посещават стадиона безплатно, уточниха от клуба.

"Сезонът ще бъде много труден за тима на Марица. Съставът на “жълто-сините" е изключително млад и без нужния опит, но вярваме, че с много труд и с вашата безценна подкрепа ще успеем да постигнем целта. Подкрепете Марица в поредния домакински мач! Бъдете с нас, бъдете с Марица", написаха от ПФК Марица в своята официална страница.

Съдийски състав за двубоя:

Главен съдия: Димо Колев - гр. Стара Загора, асистент 1: Йордан Петров - гр.Пловдив, асистент 2: Георги Попов - гр. Пловдив,

4-ти съдия: Теодора Митова - гр. Пловдив,

делегат/наблюдател: Красимир Енев - гр.Стара Загора.

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