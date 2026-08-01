Левски (Карлово) победи Марица (Пловдив)

Левски (Карлово) се наложи с 4:2 над гостуващия му Марица (Пловдив) в приятелска среща. Новото попълнение на „сините“ Давор Илиев откри в 26-ата минута. В добавеното време на първото полувреме гостите изравниха чрез Мартин Табаков. След почивката бяха извършени смени. В 60-ата минута Рангел Игнатов върна аванса на Левски след точно изпълнена дузпа, а четвърт час по-късно Свилен Щерев покачи на 3:1. Малко след това Марица върна едно попадение благодарение на Александър Ковачев. В 81-ата минута Игнатов се разписа за втори път – 4:2.

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