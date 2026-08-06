12 отбора от Област Пловдив в турнира за купата на България

12 отбора от Област Пловдив ще участват в началния етап на турнира за купата на България. Жребият посочи съперниците, определи и кой ще е домакин. Победителят се излъчва в една среща. На 2 септември 2026 годна ще стане известен представителят на Област Пловдив, който ще продължи в следващия етап на надпреварата.

Купата на България – Югоизточна България, Област Пловдив

Първи кръг – 12 август 2026 г., сряда, 18:00 часа:

А. Тракия (Царимир) - Левски (Карлово)

Б. Марица (Милево) - Атлетик (Куклен)

В. Раковски (Раковски) - Спартак (Пловдив)

Г. Асеновец (Асеновград) - Калояново (Калояново) - от 18,30 часа

Д. Гигант (Съединение) - Марица (Пловдив)

Е. Тракия (Стамболийски) - Секирово (Раковски)

Втори кръг – 19 август 2026 г., сряда, 18:00 часа:

I. Победител от А. - Победител от Е.

II. Победител от Б. - Победител от Д.

III. Победител от В. - Победител от Г.

Трети кръг – 26 август 2026 г., сряда, 18:00 часа:

А. Победител от I. - Победител от III.

В. Победител от II. - почива

Финал – 2 септември 2026 г., сряда, 17,00 часа:

Победител от А. - Почиващ от В.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google