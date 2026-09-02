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Египет остави Хосам Хасан начело на националния отбор

  • 2 сеп 2026 | 07:05
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Египет остави Хосам Хасан начело на националния отбор

Египетската футболна асоциация официално потвърди, че Хосам Хасан ще продължи да води националния отбор на страната. Новият договор на специалиста е до 2030 година, съобщиха от централата.

Решението за удължаването на контракта идва след силното представяне на „фараоните“ под негово ръководство, включително класирането за Световното първенство през 2026 г. и достигането до осминафиналите на турнира в Северна Америка. Там Египет отстъпи драматично с 2:3 пред бъдещия финалист Аржентина, след като водеше с два гола аванс.

„Доволни сме от работата на Хосам Хасан и неговия щаб“, се казва в изявление на президента на асоциацията. „Той внесе нова енергия и визия в отбора. Вярваме, че под негово ръководство ще постигнем още по-големи успехи.“

Самият Хасан, който е легенда на египетския футбол и голмайстор номер едно в историята на националния тим, изрази своята благодарност за гласуваното доверие.

„За мен е чест да продължа да водя националния отбор на Египет. Имаме млад и талантлив състав, с който можем да постигнем много. Ще работим усилено, за да зарадваме нашите фенове“, заяви той.

Хосам Хасан пое отбора през февруари 2024 г., като първоначалният му договор беше до края на Мондиал 2026. По време на световното първенство той разкри, че е работил без подписан контракт от февруари насам. Под негово ръководство Египет записа и първата си победа на световни финали, надделявайки над Нова Зеландия.

Като футболист 60-годишният бивш нападател има 176 мача и 69 гола за страната си, като е трикратен носител на Купата на африканските нации (1986, 1998, 2006). Като треньор той изведе „фараоните“ и до полуфинал в същия турнир през 2025 г.

Следващите предизвикателства пред Египет са квалификациите за Купата на африканските нации срещу Ангола и Южен Судан на 25 и 29 септември.

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Снимки: Gettyimages

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