Капитанът на Тотнъм след двете поражения: Имаме много позитиви, които да извлечем

Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен е оптимист за представянето на отбора, въпреки лошия старт на сезон 2026/27 в английската Висша лига. Лондонският отбор загуби от Брентфорд (0:3) и Нюкасъл (0:2).

Нюкасъл нанесе второ поредно поражение на скъпата селекция на Тотнъм

„Мисля, че имаме много качествени играчи и вече виждаме някои проблясъци от това. Има много позитиви, които можем да извлечем, и това е нещо, което трябва да подобрим, да се справяме все по-добре и нещо, върху което трябва да работим наистина усилено. Създадохме много положения и имахме много владение на топката срещу Нюкасъл, но след това те вкараха и чувствам, че духът ни малко спадна в този момент. Много нови играчи идват, така че много неща се променят, защото трябва да свикнем един с друг на терена. Не бих казал, че това е извинение за резултатите в последните два мача, но е нещо, върху което трябва да се подобрим. Трябва да се опознаваме все по-добре и вероятно ще отнеме известно време. Но искаме да го направим възможно най-бързо, за да можем да играем по най-добрия начин. Това е най-важното сега. Предстоят ни много мачове и няма нужда да се паникьосваме“, цитира NBC думите на 25-годишния нидерландец.

Тотнъм е на дъното на таблицата във Висшата лига. Те ще играят като гост на Нотингам Форест в третия кръг на 5 септември.

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Снимки: Gettyimages