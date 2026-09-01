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  3. Антоан Добрев донесе драматична победа на Ботев (Пд) срещу Етър

Антоан Добрев донесе драматична победа на Ботев (Пд) срещу Етър

  • 1 сеп 2026 | 17:12
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Антоан Добрев донесе драматична победа на Ботев (Пд) срещу Етър

Ботев (Пловдив) победи Етър с 3:2 като гост в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново.

„Канарчетата“ поведоха в 35-ата минута чрез Венцислав Иванов. Само минута преди почивката Емир Мехмедов възстанови равенството за 1:1.

Етър осъществи пълен обрат в 51-вата минута, когато Виктор Иванов изведе домакините напред. Радостта на великотърновци обаче продължи само четири минути, след като Даниел Тосев се разписа за 2:2.

Равенството се запази до добавеното време, когато Антоан Добрев отбеляза победното попадение за Ботев и донесе трите точки на пловдивчани.

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