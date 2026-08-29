Лудогорец измъкна драматична победа над Славия с гол в края

Лудогорец победи Славия с 2:1 в драматичен двубой от третия кръг на Елитната група до 17 години. Разградчани стигнаха до трите точки на изкуствения терен Стоян Коцев в „Овча купел“ с късен гол, въпреки че завършиха срещата с човек по-малко.

Двубоят започна отлично за гостите, които поведоха още в 12-ата минута. Кристиан Иванов успя да се разпише и даде аванс на Лудогорец. До почивката нови попадения не паднаха и двата отбора се оттеглиха при резултат 0:1.

През втората част Славия успя да възстанови равенството. Появилият се от резервната скамейка Иван Митов, който лекуваше травма през миналия сезон, отбеляза при завръщането си на терена. В 65-ата минута футболистът на „белите“ се разписа с хубав удар за 1:1.

Ситуацията за Лудогорец се усложни в 73-ата минута, когато Благовест Митчев получи директен червен картон и остави разградчани с десет души на терена.Численото неравенство обаче не сломи гостите. В 89-ата минута капитанът Данил Тодоров се превърна в герой за Лудогорец. Той отправи страхотен удар от далечно разстояние и отбеляза за 2:1, носейки драматичната победа на своя тим.

По този начин Лудогорец се завърна на победния път след поражението от Левски в предишния кръг.

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