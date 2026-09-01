Септември постигна убедителна победа над Хебър при U17

Септември (София) победи Хебър с 4:0 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на стадиона на 57-о училище в столицата.

Домакините поведоха в 16-ата минута чрез Александър Динев. Десет минути по-късно Теодор Доцев удвои преднината на столичани, а в 43-тата минута Борис Гогов направи резултата 3:0.

След почивката Септември продължи да контролира срещата, но четвъртото попадение падна в самия край. В 89-ата минута Георги Цепов се разписа и оформи крайния резултат.

Така Септември се поздрави с убедителна победа с 4:0 и запази вратата си без допуснат гол.

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