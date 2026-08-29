Левски с категорична победа срещу Черно море в U17

Левски постигна убедителна победа с 4:0 срещу Черно море в двубой от третия кръг на Елитната група до 17 години. И четирите попадения паднаха през второто полувреме. Точни за домакините бяха Денислав Костов, Мартин Реджебов, Мариян Йовов и Кристиан Шиячки.

Малко след изтичането на първия четвърт час „сините“ отправиха няколко опасни удара, но не успяха да открият резултата. Впоследствие домакините също стигнаха до попадение, но голът на Йоан Немчев бе отменен заради засада.В 54-ата минута домакините получиха право да изпълнят дузпа за нарушение в наказателното поле. Зад топката застана Денислав Костов, но вратарят успя да спаси удара му. При добавката обаче Костов бе най-съобразителен и поправи грешката си, за да даде преднина на своя тим.

Десет минути по-късно резултатът стана 2:0. Мартин Реджебов се оказа най-съобразителен в наказателното поле след статично положение и удвои аванса на домакините.В 76-ата минута Левски стигна до ново попадение, но и то не бе зачетено. Красен Крумов прати топката във вратата, но голът бе отменен заради засада.

„Сините“ все пак успяха да стигнат до трети гол в 79-ата минута. Мариян Йовов получи добро подаване от Васил Киров и не сгреши, за да направи резултата 3:0.Крайното 4:0 оформи появилият се като резерва Кристиан Шиячки в 87-ата минута, с което Левски окончателно подпечата убедителния си успех.

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