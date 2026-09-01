ЦСКА 1948 навакса два гола срещу Национал в зрелищно равенство

ЦСКА 1948 и Национал завършиха 3:3 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на изкуствения терен на спортен комплекс „Академика 4-ти километър“ в София.

Национал поведе още в 8-ата минута чрез Павел Янков. Домакините възстановиха равенството в 27-ата, когато Йоан Първанов се разписа за 1:1.

Малко преди почивката Александър Станчев отново изведе гостите напред. Нападателят отбеляза второто си попадение в 50-ата минута и даде преднина от 3:1 на Национал.

ЦСКА 1948 обаче не се предаде и стигна до равенството в заключителната част. Олег Малафеев намали изоставането в 73-тата минута, а седем минути по-късно се разписа отново и оформи крайното 3:3.

Така двата отбора си поделиха точките след голов мач с шест попадения.

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