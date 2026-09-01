Една от най-големите саги на лятото сякаш приключи

Централният нападател на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес отново тренира с основната група на тима тази сутрина, а шансовете да напусне отбора клонят към нула, информират различни източници. Именно аржентинецът се превърна в една от най-големите трансферни саги, след като още преди месеци стана ясно, че е желан от Барселона, а впоследствие, още по време на Световното първенство, той също обяви, че желае да напусне и е най-добре да се намери компромис. Въпреки това шефовете на “дюшекчиите” категорично отказаха да преговарят с каталунците и дори ги заплашиха със съд.

Алварес започна пак тренировки с Атлетико точно преди затварянето на пазара

Впоследствие на сцената излезе Арсенал, но Алварес не демонстрира сериозно желание да премине при лондончани, макар от Атлетико да изявиха желание да преговарят с “артилеристите”. В крайна сметка в последните дни Хулиан Алварес започна отново да тренира с основната група и в крайна сметка по-скоро е примирен, че ще остане в тима.

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Снимки: Gettyimages