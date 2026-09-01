Левски представи третия си екип

Левски представи третия си екип за сезон 2026/27. Той ще бъде в светлосиньо и вече е наличен в официалния магазин на "сините", като цената на фланелката е 89 евро.

"Представяме официалния трети екип на Левски за сезон 2026/2027, създаден в партньорство с adidas. Със своята комбинация от светлосиньо и бяло, третият екип носи модерно и отличително излъчване, като същевременно запазва връзката с цветовете и идентичността на Левски.

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"Създаден за тези, които искат да носят Левски не само на стадиона, а навсякъде. Екипът е изработен от висококачествена спортна материя adidas, осигуряваща комфорт, лекота и свобода на движението. Съвременната кройка и спортните технологии го правят подходящ както за активен спорт, така и за ежедневното ти синьо присъствие", пишат от "Герена".

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