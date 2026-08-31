Рома смачка и Лече след ново шоу на Мален

Рома постигна нова победа с 4:0, след която оглавява временното класиране на Серия "А" с впечатляваща голова разлика от 8:0. Този път жертвата на "вълците" беше Лече, който в първия кръг победи Венеция, но днес на собствен терен бе с класи под съперника си. Донийл Мален, който преди седмица отбеляза хеттрик, отново даде тон за успеха на столичани. Нидерландецът даде преднина на Рома още в четвъртата минута след груба грешка на Тиаго Габриел, който го изведе сам срещу вратаря на домакините. В 23-тата Мален удвои и до голяма степен реши всичко в полза на Рома. Този път Фофана върна по земя отляво, а нидерландецът засече отблизо.

Рома вкара още един гол до почивката чрез Матиас Соуле, който в 25-ата минута получи от Мален на границата на наказателното поле и стреля. Ударът му бе избит от Фалконе, но след това аржентинецът сам направи добавката. До почивката Мален можеше да оформи своя хеттрик, но пропусна две добри ситуации.

🔄 Primi due cambi: escono Wesley e Soulé, entrano Molina e Mora#LecceRoma 0-3 pic.twitter.com/8baT29TQ1Q — AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2026

Лече имаше възможност да намали, но в 62-рата минута удар на Кулибали с глава срещна гредата, а след това Ермосо изчисти акробатично от голлинията. Три минути след това Родриго Мора, който пет минути по-рано се появи в игра, заменяйки Соуле, оформи крайния резултат, след като получи подаване от Манчини и от шест метра прати топката във вратата на Фалконе, отбелязвайки първия си гол в Серия "А".

В 84-тата минута в игра за Рома за своя дебют се появи Мартен Де Роон, който замени Дибала.

За Рома това е седма поредна победа в Серия "А".

19 - Donyell #Malen ha segnato 19 reti nelle sue prime 20 presenze in #SerieA: nella storia del torneo, solo Gunnar Nordahl (20 gol, nel 1949) e José Altafini (20, tra il 1958 e il 1959) hanno fatto meglio nello stesso numero di gare. Inarrestabile.#LecceRoma pic.twitter.com/4sUlqmJ1hE — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 31, 2026

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Снимки: Imago