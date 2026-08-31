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  3. Рома смачка и Лече след ново шоу на Мален

Рома смачка и Лече след ново шоу на Мален

  • 31 авг 2026 | 21:39
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Рома постигна нова победа с 4:0, след която оглавява временното класиране на Серия "А" с впечатляваща голова разлика от 8:0. Този път жертвата на "вълците" беше Лече, който в първия кръг победи Венеция, но днес на собствен терен бе с класи под съперника си. Донийл Мален, който преди седмица отбеляза хеттрик, отново даде тон за успеха на столичани. Нидерландецът даде преднина на Рома още в четвъртата минута след груба грешка на Тиаго Габриел, който го изведе сам срещу вратаря на домакините. В 23-тата Мален удвои и до голяма степен реши всичко в полза на Рома. Този път Фофана върна по земя отляво, а нидерландецът засече отблизо.

Рома вкара още един гол до почивката чрез Матиас Соуле, който в 25-ата минута получи от Мален на границата на наказателното поле и стреля. Ударът му бе избит от Фалконе, но след това аржентинецът сам направи добавката. До почивката Мален можеше да оформи своя хеттрик, но пропусна две добри ситуации.

Лече имаше възможност да намали, но в 62-рата минута удар на Кулибали с глава срещна гредата, а след това Ермосо изчисти акробатично от голлинията. Три минути след това Родриго Мора, който пет минути по-рано се появи в игра, заменяйки Соуле, оформи крайния резултат, след като получи подаване от Манчини и от шест метра прати топката във вратата на Фалконе, отбелязвайки първия си гол в Серия "А".

В 84-тата минута в игра за Рома за своя дебют се появи Мартен Де Роон, който замени Дибала.

За Рома това е седма поредна победа в Серия "А".

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Снимки: Imago

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