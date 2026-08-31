Рома си осигури германски национал

В Рома все още се надяват да привлекат ново крило преди затварянето на летния трансферен прозорец във вторник вечер. Последните информации от Италия твърдят, че „джалоросите“ вече имат споразумение с Щутгарт за германския национал Джейми Левелинг.

Трансферният експерт Алфредо Педула информира, че вече има пълно споразумение между Рома и Щутгарт за Левелинг и че клубът от Бундеслигата е дал зелена светлина за продажбата на германеца.

Други източници посочват, че Рома се опитва да финализира сделка под наем с потенциално задължение за закупуване на Левелинг. Общата стойност на пакета се очаква да бъде в диапазона от 35 до 40 милиона евро.

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