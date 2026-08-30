Да похарчиш 300 милиона и да си последен

Мениджърът на Тотнъм Роберто де Дзерби заяви, че „не е ядосан“ и че „няма паника“, след като втората поредна загуба остави отбора му на дъното във Висшата лига. За привържениците на клуба обаче това беше обезсърчително позната история.

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Голове на Антъни Еланга и Йоан Уиса в рамките на десет минути през второто полувреме донесоха на Нюкасъл победа с 2:0, а хиляди привърженици на „шпорите“ напуснаха стадиона преди последния съдийски сигнал.

Те имат всички основания да бъдат недоволни, защото са видели само три домакински победи на своя великолепен стадион в последните 23 шампионатни мача. Тотнъм завърши на 17-о място във Висшата лига през сезон 2024/25, а през 2025/26 отново остана 17-и, като избегна изпадането едва в последния кръг. Настоящият сезон обаче трябваше да бъде различен.

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След като през лятото бяха похарчени повече от 300 милиона паунда, феновете на „шпорите“ очакваха отборът да се бори за завръщане в европейските клубни турнири. Само преди два сезона Тотнъм спечели Лига Европа, а през март игра на осминафиналите в Шампионската лига. Вместо това равносметката във Висшата лига е два изиграни мача, две загуби, нито един отбелязан гол и последно място сред 20-те отбора.

„Можем да се подобрим в дефанзивната фаза, но днешният резултат беше несправедлив“, заяви Де Дзерби. „Разочарован съм от резултата, защото до първия допуснат гол играехме по-добре от Нюкасъл. Разочаровани сме от резултата и заради нашите привърженици. Работим, за да се превърнем в голям отбор. Когато станем истински отбор, ще можем да променим историята на Тотнъм от последните два сезона.“

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След като в последния кръг на миналия сезон победи Евертън и запази мястото си в елита, Тотнъм се опита да гарантира, че през тази година няма отново да бъде замесен в битката за оцеляване. Клубът привлече полузащитниците Матеус Фернандеш от Уест Хам за 85 милиона паунда и Сандро Тонали от Нюкасъл за 100 милиона. Защитникът Ян Пол ван Хеке пристигна от Брайтън срещу 52 милиона, а крилото на Манчестър Сити Савио, известно преди като Савиньо, беше купено за 75 милиона паунда. Той обаче пропусна съботния мач заради „мускулна умора“. Защитниците Маркос Сенеси и Анди Робъртсън, както и вратарят Мартин Дубравка, пристигнаха със свободни трансфери. Нападателят Омар Мармуш дебютира срещу Нюкасъл, след като беше преотстъпен от Манчестър Сити. Следващото лято сделката ще се превърне в постоянен трансфер на стойност 60 милиона паунда.

След поражението с 0:3 като гост на Брентфорд миналата седмица привържениците на „шпорите“ отново преживяха болезнен следобед. Нюкасъл отбеляза и при двата си точни удара, докато Тотнъм не успя да реализира нито една от своите 17 възможности, шест от които бяха насочени в очертанията на вратата.

„Забравете резултата“, настоя Де Дзерби. „Не съм ядосан. Работим добре, а днес нямахме късмет с резултата. Няма паника. Знам накъде вървим и какъв е планът. Съжалявам за привържениците заради резултата. Трябва да се подобрим, да работим усилено на терена и да изградим връзката между играчите.“

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Бившият вратар на Тотнъм и английския национален отбор Джо Харт не беше толкова положително настроен относно представянето на тима.

„Разочарованието на стадиона и сред привържениците идва от това, че те гледат този отбор на Тотнъм и се питат какво всъщност се опитва да постигне“, заяви Харт. „Нюкасъл премина през огромни промени през лятото, при това по-трудни от тези в Тотнъм. Въпреки това само след два мача ясно се вижда какво се опитва да направи техният мениджър Матиас Яйсле. Футболистите са повярвали в идеите му и се представят великолепно. Притеснителното за Тотнъм е, че при тях не може да се каже същото. Имаше много промени и не е лесно толкова много нови футболисти да бъдат интегрирани под подобно напрежение.

Почти никой не успя да намери лекарството за проблемите в клуба, така че очевидно няма лесно решение. Отборът не се е сринал внезапно. Тотнъм изпитва затруднения в първенството от доста време. Роберто де Дзерби трябва бързо да помогне на новите си футболисти да се адаптират, защото във Висшата лига събитията се развиват изключително бързо. В момента изглежда, че играчите му се колебаят и премислят всяко свое действие.“

Бившият английски национал Роб Грийн добави пред BBC Radio 5 Live:

„Лукаш Хорничек направи няколко спасявания през първото полувреме, но на Тотнъм му липсваха изобретателност, творчество и голове. Същите въпроси, които стояха пред Тотнъм през миналия сезон, остават и през настоящия. Подобни представяния показват, че е необходимо огромно подобрение от футболистите, които бяха привлечени в клуба. Преди всичко ще бъдат необходими силни характери, за да бъде променена ситуацията. Не е нужно много, за да се обърнат привържениците на „шпорите“ срещу отбора и увереността да започне да напуска играчите.“

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Трансферният прозорец затваря във вторник, а в петък Де Дзерби заяви, че все още търси „още един футболист за конкретна позиция“.

След двубоя срещу Нюкасъл той беше попитан за възможните раздели с Кевин Дансо, Пап Матар Сар и Ричарлисон, които са свързвани с напускане на Тотнъм.

„Имам много добри отношения с тях, но ако искат да си тръгнат, трябва да предоставят решение на клуба – финансово решение. Тогава могат да напуснат“, заяви той.

Де Дзерби беше назначен едва в края на март и спечели 11 точки в седем мача, за да запази мястото на „шпорите“ във Висшата лига. Италианецът е категоричен, че проблемите на клуба не могат да бъдат решени бързо.

„Трябва да се подобрим. Невъзможно е само за десет дни и при продължаващ трансферен прозорец да променим последиците от два сезона като предишните“, каза Де Дзерби. „Трябва да работим усилено на терена и да изградим връзка между футболистите. Преди края на миналия сезон на практика вече бяхме в Чемпиъншип, но заедно успяхме да се спасим. Сега трябва да запазим спокойствие и да се съсредоточим върху подобрението. Разполагаме със страхотен състав и отлични футболисти.“

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