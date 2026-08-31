Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че мачът за Суперкупата на България между ПФК Левски и ПФК ЦСКА ще се проведе на 9 септември (сряда) от 18:30 часа на Национален стадион „Васил Левски“ в София.

Начини за закупуване на билети

Билетите за срещата ще бъдат пуснати в продажба в сряда (2 септември) в 10:00 часа в системата на Eventim.bg, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Символичен домакин на срещата е ПФК Левски София. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в Сектор "А" и Сектор "Б".

Привържениците на ПФК ЦСКА София ще заемат Сектор "В" и Сектор "Г".

Буферни зони на стадиона ще бъдат „Лъвчетата“ на сектор Б (блокове 25, 26 и 27) и „Лъвчетата“ на сектор Г (блокове 43, 44 и 45).

Последни в продажба ще бъдат пуснати билети за блок 10 на Сектор А и блок 28 на Сектор В.

Цени на билетите

- Сектор А (ВИП) – 100 евро

- Сектор А (ложи 3, 4, 5, 6, 7) – 50 евро

- Сектори А и В – 30 евро

- Сектори Б и Г – 15 евро

Важно за достъпа на феновете

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.

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