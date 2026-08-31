Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

На 5 юни 2026 година новите собственици на Левски, представлявани от бизнесмена Атанас Бостанджиев, регистрираха в България дружеството “София Кепитъл”, което скоро и по документи ще придобие тима. Тъй като “сините” са клуб с голям финансов оборот, по закон сделката за прехвърляне на собствеността подлежеше на одобрение от КЗК (комисия за защита на конкуренцията). Това е сторено, а държавния орган установява как са структурирани дружествата, стоящи зад новите собственици.

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На 7 юни 2026 г. Sportal.bg информира, че собственик на “София Кепитъл” са две чуждестранни дружества - Джемкорп Съб Холдингс Лимитед и Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид. Първото е регистрирано в ОАЕ и държи 99% от акциите (24 750 броя), а второто е със седалище във Великобритания и притежава 1% (250 акции).

За председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “София Кепитъл” е избрана родената в Провадия българка Първолета Щерева. Заместник-председател е роденият в Бразилия Фелипе Берлинер, който е с германско гражданство. СД се допълва от Матю Чери - гражданин на Великобританя.

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От проверката на КЗК става ясно, че едноличен собственик на капитала на споменатите двама акционери в “София Кепитъл” е Джемкорп Холдингс Лимитед, който е учреден и съществуващ съгласно законодателството на Джърси. Това е бртански остров и офшорна зона, намиращи се в протока Ла Манш.

Едноличен собственик на Джемкорп Холдингс Лимитед пък е дружеството Джемкорп Мидко Лимитед (Джърси), което от своя страна е собственост на Джемкорп Груп Лимитед (Джърси).

Акционерите в последното не са посочени с имената си, а само с процентите. Съответно те са разпределиени така: основният акционер (59,5%), двама акционери с по 14%, един с 11% и други по-малки акционери контролират 1,5%.

Според информация на Sportal.bg, човекът с 59,5% е Атанас Бостанджиев - основател и главен изпълнителен директор на Джемкорп Груп Лимитед. Това му дава право на последната дума при взимането на всички важни, стратегически и оперативни решения в инвестиционната група, включително и за Левски.

Според наша информация хората с по 14% са Първолета Щерева и Фелипе Берлинер, които са съответно председател и зам.председател на “София Кепитъл” (прекият собственик на родния гранд).

С 11% би трябвало да е Селим Басак, а останалите 1,5% се държат от други ключови служители на компанията.

Всички тези хора, начело с Атанас Бостанджиев, вече купиха 86,40% от акциите на Левски, които бяха собственост на легендата Наско Сираков.

На тази база можем да заключим, че след официалното вписване на промените в Търговския регистър собствеността на Левски ще бъде разпределена по следния начин:

Атанас Бостанджиев (Джемкорп Груп Лимитед) - 51, 408%;

Първолета Щерева (Джемкорп Груп Лимитед) - 12, 096%;

Фелипе Берлингер (Джемкорп Груп Лимитед) - 12, 096%;

Селим Басак (Джемкорп Груп Лимитед) - 9, 504%;

Други по-малки акционери от Джемкорп Груп Лимитед - 1,296%;

“Левски на Левскарите” - 9,88%;

Други юридически или физически лица, които не са свързани със споменатите по-горе хора и дружества - 3,72%.

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