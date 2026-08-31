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Вальо Илиев заговори за манталитета в ЦСКА и отбеляза: Имаме футболисти с доста индивидуална класа

  • 31 авг 2026 | 00:04
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира победата с 3:1 над Черно море на стадион "Васил Левски". Шефът на "армейците" обърна внимание на поведението на отбора, като остави Христо Янев да говори за играта.

"Моите впечатления са на база поведението, което показахме. До 2:0 изиграхме двубоя по най-добрия начин. След това се промени поведението на отбора. Играта трябва да я коментира старши треньорът. Аз се фокусирам върху поведението на отбора. Историята в ЦСКА ми е показала, че в този клуб поведението винаги трябва да е на най-високо ниво. Другото, което ми е показала, е шампионски манталитет. Предпочитам играта на отбора да я коментира треньорският щаб.

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Брахими е емоционален човек, със сигурност. Едно е да имаш енергия и страст, но съвсем друго е да можеш да си контролираш емоциите в определени моменти. Ние имаме футболисти с доста индивидуална класа. Не са един или двама. Ключовото за това да поведем с 2:0 толкова рано в двубоя беше поведението на отбора. Неслучайно Сенси е бил шампион. Изключителен професионалист, страхотен манталитет и за нас той е един страхотен пример.

Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!
Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

Със сигурност ще се изправим срещу добри отбори в Лигата на кинференциите. Няма нищо по-хубаво от това нещо. Отбори, срещу които трябва да покажем нашия стил, а да не се притесняваме. Наясно сме с класата на всички, но и те са хора като нас. Не зависи от мен дали първият мач ще бъде на "Армията". Аз съм изключително нетърпелив да се завърнем там, защото това е нашият дом.

Сенси: Не мисля, че съм компютърът в нашия отбор
Сенси: Не мисля, че съм компютърът в нашия отбор

Манталитетът в ЦСКА винаги е бил да сме гладни за още и още. Трябва да направим така, че да трупаме още победи и да не се задоволяваме с поредната победа. Тя да ни мотивира за следващи такива", каза Илиев.

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