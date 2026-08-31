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  3. Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Черно море

Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Черно море

  • 31 авг 2026 | 16:13
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Феновете на ЦСКА избраха Стефано Сенси за играч на мача срещу Черно море. "Армейците" надделяха над своя съперник с 3:1, като италианецът се отчете с гол и асистенция в този мач.

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец
Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

"Стефано Сенси е вашият Играч на мача срещу Черно море! Италианският маестро даде тон на победата с великолепен гол за 1:0, а след това добави и асистенция, затвърждавайки силното си представяне.

Сенси: Не мисля, че съм компютърът в нашия отбор
Сенси: Не мисля, че съм компютърът в нашия отбор

Привържениците бяха категорични – 91% от гласовете в официалното приложение MyCSKA отидоха за Сенси! Благодарим на всички, които се включиха в гласуването!", написаха от клуба.

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