Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Черно море

Феновете на ЦСКА избраха Стефано Сенси за играч на мача срещу Черно море. "Армейците" надделяха над своя съперник с 3:1, като италианецът се отчете с гол и асистенция в този мач.

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

"Стефано Сенси е вашият Играч на мача срещу Черно море! Италианският маестро даде тон на победата с великолепен гол за 1:0, а след това добави и асистенция, затвърждавайки силното си представяне.

Сенси: Не мисля, че съм компютърът в нашия отбор

Привържениците бяха категорични – 91% от гласовете в официалното приложение MyCSKA отидоха за Сенси! Благодарим на всички, които се включиха в гласуването!", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google