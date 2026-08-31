Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Нико Петров: Левски не пусна субтитри на Ботев Пловдив

Нико Петров: Левски не пусна субтитри на Ботев Пловдив

  • 31 авг 2026 | 16:00
  • 3740
  • 9

Левски спечели 3:1 на „Колежа“ срещу Ботев Пловдив в мач от седмия кръг на първенството и продължи перфектната си серия. Но зад резултата има нещо много по-интересно – отново видяхме отбор, който знае какво иска да прави на терена, докато съперникът му трудно намира превода на този футбол. Левски просто не пусна субтитри.

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

А Хулио Веласкес след мача даде може би най-точното обяснение за това как играе неговият отбор – сините постоянно търсят числено преимущество в определена зона на терена. Понякога то е при изнасянето – 3 срещу 2. Понякога е в халфовата линия – 3 срещу 2 или 4 срещу 2. А когато топката стигне до последната третина, Левски търси ситуации от типа 5 срещу 4.

Това е същността на позиционния футбол на Веласкес. Не става дума просто за формация. Става дума за движение, разместване и постоянно създаване на човек повече там, където е топката. Ако съперникът премести футболист, за да затвори тази зона, Левски търси следващата. Левски се модифицира на терена, мести противника и го кара постоянно да взима решения. Именно в това е силата на този футбол – сините не чакат пространството да се появи, а чрез своето движение го създават.

Точно това видяхме при втория гол. Атаката започна с Мехди Мубарик, премина през Сержиньо, който изчака точния момент, за да намери включването на Алдаир. Десният бек получи пространство и остана очи в очи с Даниел Наумов – 0:2. Това е перфектно изпълнен принцип на позиционния футбол. Левски създаде предимството, намери свободния човек и използва пространството, което Ботев сам освободи, опитвайки се да спре предишната ситуация.

Точно тук е проблемът за съперниците на Левски. В България продължават да се опитват да разгадаят сините през схемата – 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3. Но схемата е само началото. Важното е какво се случва след първото движение. Левски не играе статичен футбол. Левски се движи, модифицира се и мести противника. И когато го премести достатъчно, намира мястото, където има човек повече. Затова и 3:1 на „Колежа“ не е просто поредната победа. Това е още един мач, в който Левски показа, че има собствен футболен език.

А Ботев този път остана без субтитри. Гледа филма. Но не разбра напълно какво се случва на екрана. Това беше мнението за мача на анализатора Нико Петров

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Славия постигна класическа победа над Дунав при U18

Славия постигна класическа победа над Дунав при U18

  • 31 авг 2026 | 16:16
  • 455
  • 0
Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Черно море

Феновете на ЦСКА избраха Сенси за №1 срещу Черно море

  • 31 авг 2026 | 16:13
  • 509
  • 2
Локо (Пд) взе на проби играч от дубъла на Левски

Локо (Пд) взе на проби играч от дубъла на Левски

  • 31 авг 2026 | 16:08
  • 1001
  • 2
Левски с две пресконференции в утрешния ден

Левски с две пресконференции в утрешния ден

  • 31 авг 2026 | 16:08
  • 1166
  • 0
Днес е таксиметров шофьор в Бърно, а някога пазеше за ЦСКА: Играл е с Пенев и е израснал със златното поколение на България

Днес е таксиметров шофьор в Бърно, а някога пазеше за ЦСКА: Играл е с Пенев и е израснал със златното поколение на България

  • 31 авг 2026 | 16:07
  • 8945
  • 8
Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

  • 31 авг 2026 | 16:01
  • 3507
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 5427
  • 11
Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

  • 31 авг 2026 | 17:33
  • 3070
  • 5
Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

  • 31 авг 2026 | 15:15
  • 26825
  • 74
Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 17:20
  • 6926
  • 7
Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

  • 31 авг 2026 | 15:59
  • 10972
  • 3