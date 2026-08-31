Берое и Пирин не се победиха при U18

Берое и Пирин завършиха 0:0 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадион „Локомотив“ в Стара Загора.

Двата отбора изиграха равностоен мач, в който липсваха сериозни чисти положения пред двете врати. Нито един от съперниците не успя да намери път към гола и нулевото равенство се запази до последния съдийски сигнал.

В заключителните минути напрежението на терена се покачи, между футболистите прехвърчаха искри и съдията показа няколко жълти картона.

Така Берое и Пирин си поделиха точките след равенство без попадения.

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