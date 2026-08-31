Даниел Велков донесе драматична победа на Локомотив Пловдив срещу Арда

Локомотив Пловдив победи Арда с 2:1 като гост в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадион „Юнак“ в Ардино.

Домакините поведоха в 27-ата минута, когато Радослав Коев бе точен от дузпа. Само осем минути по-късно Локомотив също получи правото да изпълни 11-метров наказателен удар, а Веселин Димитров го реализира за 1:1.

Равенството се запази почти до самия край. В 89-ата минута Даниел Велков отбеляза победното попадение и донесе пълния обрат на „черно-белите“.

Само две минути по-късно голмайсторът получи втори жълт и съответно червен картон. Въпреки това Локомотив запази аванса си и си тръгна с трите точки след драматичен успех с 2:1.

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