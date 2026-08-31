Септември разгроми Хебър с 9:0, хеттрик на Денис Онбашиев

Септември София постигна категорична победа с 9:0 над Хебър в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадиона на 57-о училище в столицата.

Домакините решиха изхода на мача още в началните 21 минути. Стефан Авджиев откри резултата в 6-ата минута, а четири минути по-късно Андрей Грозданов удвои. В 17-ата минута Борис Стоянов и Денис Онбашиев отбелязаха още две попадения, а Теодор Танациев направи резултата 5:0 в 21-вата.

След почивката Септември продължи да доминира. Онбашиев се разписа в 66-ата и 70-ата минута, с което оформи своя хеттрик. В заключителната част Георги Стефанов добави два гола – в 85-ата и 89-ата минута, за крайното 9:0.

Така Септември записа убедителен успех и запази вратата си без допуснат гол.

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