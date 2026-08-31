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Славия постигна класическа победа над Дунав при U18

  • 31 авг 2026 | 16:16
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Славия победи Дунав с 3:0 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на помощния изкуствен терен на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

„Белите“ поведоха в 13-ата минута с попадение на Георги Марков и запазиха минималния си аванс до почивката.

Само минута след подновяването на играта Калоян Симеонов удвои преднината на домакините. В 59-ата минута Деян Йорданов отбеляза третото попадение и оформи крайния резултат.

В самия край на двубоя футболистът на Дунав Йоан Нофал получи втори жълт и съответно червен картон. Така Славия се поздрави с класически успех и запази вратата си без допуснат гол.

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