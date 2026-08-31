Миньор надви Национал с 2:1 при U18

Миньор (Перник) победи Национал (София) с 2:1 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадион „Звезда“ в Перник.

Домакините поведоха в добавеното време на първото полувреме, когато Симеон Боянов се разписа за 1:0.

Само четири минути след почивката Тихомир Чаков удвои преднината на Миньор. Национал върна интригата в 64-тата минута с попадение на Стоян Кочуков.

В 75-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Марио Павлов получи втори жълт и съответно червен картон. До края нов гол не падна и Миньор се поздрави с победата след успех с 2:1.

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