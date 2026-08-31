Никола Дойнов донесе победата на Ботев София срещу Янтра

Ботев София победи Янтра с 2:1 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадиона на 57-о училище в столицата.

Домакините поведоха още в 6-ата минута чрез Никола Дойнов. Янтра успя да възстанови равенството в 32-рата минута, когато Християн Кошерски се разписа за 1:1.

Равенството обаче се задържа само седем минути. В 39-ата минута Дойнов отбеляза второто си попадение в срещата и отново изведе Ботев напред.

През второто полувреме нови голове не паднаха. В 89-ата минута домакините останаха с човек по-малко след червен картон на Марио Петров, но запазиха преднината си и стигнаха до победата с 2:1.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google