Хеттрик на Любомир Томов при успех на Ботев Пловдив в Горна Оряховица

Ботев Пловдив победи Локомотив Горна Оряховица с 5:0 като гост в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на Градския стадион в Горна Оряховица.

„Канарчетата“ поведоха още във 2-рата минута чрез Иван Филипов. Любомир Томов удвои аванса им в 13-ата, а в 24-тата минута се разписа отново и направи резултата 3:0.

След почивката Томов отбеляза третото си попадение в 64-тата минута и оформи своя хеттрик. Крайното 5:0 бе оформено от Александър Ненков в 89-ата минута.

Така Ботев Пловдив стигна до убедителен успех като гост и запази вратата си без допуснат гол.

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