Локомотив София надви Нефтохимик в голов мач при U18

Локомотив София победи Нефтохимик с 5:2 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадиона в Требич.

Домакините започнаха силно и поведоха в 17-ата минута чрез Александър Ненов. Само пет минути по-късно той се разписа отново и удвои аванса на „железничарите“.

Нефтохимик намали изоставането си в 35-ата минута с гол на Здравко Балджиев, а десет минути след почивката Константин Димитров възстанови равенството за 2:2.

Локомотив реагира бързо и в 59-ата минута Виктор Величков отново изведе столичани напред. Димитър Говедаров покачи на 4:2 в 68-ата, а в 75-ата Величков отбеляза второто си попадение и оформи крайния резултат.

Така Локомотив София стигна до победата с 5:2, а Александър Ненов и Виктор Величков се отличиха с по два гола.

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